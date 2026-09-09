Гришин: «Допускаю, что теперь в центре поля ЦСКА будут играть Олейников, Обляков и Кисляк»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин назвал две позиции, на которых видит новичка команды Ивана Олейникова в составе армейцев.

— На какой позиции вы видите Олейникова в ЦСКА?

— Все зависит от схемы. Если мы говорим о 4-3-3, то Ваню можно выпускать на месте правого инсайда, нападающего.

Если же речь идет о системе 4-2-3-1, то он хорошо смотрится и на месте «десятки», и на позиции правого инсайда. Ваня — взрывной игрок, который создает преимущество на 10 метрах. Допустим, против «Зенита» армейцы вышли с тремя центральными защитниками. В таком футболе Олейникову тяжело. Он не возвращается назад, не хватает сил. Не под это заточен.

— Если мы говорим о схеме 4-2-3-1, Олейникову придется конкурировать с Матеусом Алвесом?

— Постойте, как можно их сравнивать? Для меня все ясно. В этой роли Олейников, конечно, сильнее. Без всяких вопросов.

— А если сравнить двух Иванов — Олейникова и Облякова?

— Они разные. Обляков более объемистый, моторный, а Олейников — более взрывной. Разные функции, разные козыри.

— То есть вы склоняетесь к тому, что в центре поля армейцев будут играть Олейников, Обляков и Кисляк?

— Да, такой вариант вполне возможен. Почему нет?

— При этом в последних двух матчах за «Крылья» Олейников играл центрального нападающего. Не берет ли его Игдисамов на замену Лусиано?

— Иван здорово открывается, обладает высокой скоростью. Поэтому Булатов иногда и выпускал его в «Крыльях» на острие, а того же Рахмановича оставлял с первых минут на скамейке. Но чаще Олейников все же действовал в Самаре на месте «десятки».

28-летний Олейников играет за «Крылья Советов». Ранее спортсмен выступал за такие клубы, как «Ахмат», «Чайка», «Шинник» и «Факел». Как сообщил журналист Иван Карпов, ЦСКА готовится подписать игрока: трансфер оценивается в 220 миллионов рублей, а срок действия контракта — до окончания сезона-2028/29. В сезоне-2026/27 Олейников в 9 матчах забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.