Гришин: «Допускаю, что теперь в центре поля ЦСКА будут играть Олейников, Обляков и Кисляк»
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин назвал две позиции, на которых видит новичка команды Ивана Олейникова в составе армейцев.
— На какой позиции вы видите Олейникова в ЦСКА?
— Все зависит от схемы. Если мы говорим о 4-3-3, то Ваню можно выпускать на месте правого инсайда, нападающего.
Если же речь идет о системе 4-2-3-1, то он хорошо смотрится и на месте «десятки», и на позиции правого инсайда. Ваня — взрывной игрок, который создает преимущество на 10 метрах. Допустим, против «Зенита» армейцы вышли с тремя центральными защитниками. В таком футболе Олейникову тяжело. Он не возвращается назад, не хватает сил. Не под это заточен.
— Если мы говорим о схеме 4-2-3-1, Олейникову придется конкурировать с Матеусом Алвесом?
— Постойте, как можно их сравнивать? Для меня все ясно. В этой роли Олейников, конечно, сильнее. Без всяких вопросов.
— А если сравнить двух Иванов — Олейникова и Облякова?
— Они разные. Обляков более объемистый, моторный, а Олейников — более взрывной. Разные функции, разные козыри.
— То есть вы склоняетесь к тому, что в центре поля армейцев будут играть Олейников, Обляков и Кисляк?
— Да, такой вариант вполне возможен. Почему нет?
— При этом в последних двух матчах за «Крылья» Олейников играл центрального нападающего. Не берет ли его Игдисамов на замену Лусиано?
— Иван здорово открывается, обладает высокой скоростью. Поэтому Булатов иногда и выпускал его в «Крыльях» на острие, а того же Рахмановича оставлял с первых минут на скамейке. Но чаще Олейников все же действовал в Самаре на месте «десятки».
28-летний Олейников играет за «Крылья Советов». Ранее спортсмен выступал за такие клубы, как «Ахмат», «Чайка», «Шинник» и «Факел». Как сообщил журналист Иван Карпов, ЦСКА готовится подписать игрока: трансфер оценивается в 220 миллионов рублей, а срок действия контракта — до окончания сезона-2028/29. В сезоне-2026/27 Олейников в 9 матчах забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0