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Гришин: «Допускаю, что теперь в центре поля ЦСКА будут играть Олейников, Обляков и Кисляк»

Гришин: «Допускаю, что теперь в центре поля ЦСКА будут играть Олейников, Обляков и Кисляк»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин назвал две позиции, на которых видит новичка команды Ивана Олейникова в составе армейцев.

— На какой позиции вы видите Олейникова в ЦСКА?

— Все зависит от схемы. Если мы говорим о 4-3-3, то Ваню можно выпускать на месте правого инсайда, нападающего.

Если же речь идет о системе 4-2-3-1, то он хорошо смотрится и на месте «десятки», и на позиции правого инсайда. Ваня — взрывной игрок, который создает преимущество на 10 метрах. Допустим, против «Зенита» армейцы вышли с тремя центральными защитниками. В таком футболе Олейникову тяжело. Он не возвращается назад, не хватает сил. Не под это заточен.

— Если мы говорим о схеме 4-2-3-1, Олейникову придется конкурировать с Матеусом Алвесом?

— Постойте, как можно их сравнивать? Для меня все ясно. В этой роли Олейников, конечно, сильнее. Без всяких вопросов.

— А если сравнить двух Иванов — Олейникова и Облякова?

— Они разные. Обляков более объемистый, моторный, а Олейников — более взрывной. Разные функции, разные козыри.

— То есть вы склоняетесь к тому, что в центре поля армейцев будут играть Олейников, Обляков и Кисляк?

— Да, такой вариант вполне возможен. Почему нет?

— При этом в последних двух матчах за «Крылья» Олейников играл центрального нападающего. Не берет ли его Игдисамов на замену Лусиано?

— Иван здорово открывается, обладает высокой скоростью. Поэтому Булатов иногда и выпускал его в «Крыльях» на острие, а того же Рахмановича оставлял с первых минут на скамейке. Но чаще Олейников все же действовал в Самаре на месте «десятки».

28-летний Олейников играет за «Крылья Советов». Ранее спортсмен выступал за такие клубы, как «Ахмат», «Чайка», «Шинник» и «Факел». Как сообщил журналист Иван Карпов, ЦСКА готовится подписать игрока: трансфер оценивается в 220 миллионов рублей, а срок действия контракта — до окончания сезона-2028/29. В сезоне-2026/27 Олейников в 9 матчах забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Иван Олейников и&nbsp;Александр Гришин.«Как Ваню можно сравнивать с Матеусом Алвесом?!» Гришин — о переходе Олейникова в ЦСКА

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Иван Олейников
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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