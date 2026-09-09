В РФС сообщили о снятии трансферного бана с «Ростова» и «Сочи»

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) сообщили «СЭ» о снятии трансферного бана с «Ростова» и «Сочи».

28 августа стало известно, что РФС наложил запрет на трансферы «Ростову» и «Сочи».

«Ростов» с 8 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 13 сентября команда на выезде сыграет со «Спартаком» в матче 8-го тура чемпионата.

«Сочи» с 19 очками находится на пятом месте турнирной таблицы Первой лиги. 12 сентября команда сыграет с «Велесом» на выезде в матче 11-го тура.