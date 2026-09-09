Полузащитник «Галатасарая» Батраков сравнил уровень РПЛ и чемпионата Турции

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Бартаков сравнил уровень чемпионатов России и Турции.

Стамбульский клуб объявил о подписании 21-летнего россиянина в августе. Контракт Батракова с «Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2031 года.

«Клуб [«Галатасарай»] играет в Лиге чемпионов. Для меня сыграть в Лиге чемпионов — это мечта. Поэтому я недолго думал. Наверное, еще подкупало то, какие футболисты сейчас находятся в составе «Галатасарая».

Чемпионат Турции сильнее РПЛ? По именам, наверное, да. По ощущениям самой лиги мне только предстоит узнать. Уровень РПЛ тоже падает, в связи с тем, что мы не играем в еврокубках. Мы не можем прогрессировать», — рассказал Батраков в интервью Нобелю Арустамяну.

«Галатасарай» с 10 очками занимает первое место в турецкой Суперлиге. 13 сентября команда встретится с «Коджаэлиспором» в матче 5 тура чемпионата страны.