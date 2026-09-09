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Полузащитник «Галатасарая» Батраков сравнил уровень РПЛ и чемпионата Турции

Сергей Филин

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Бартаков сравнил уровень чемпионатов России и Турции.

Стамбульский клуб объявил о подписании 21-летнего россиянина в августе. Контракт Батракова с «Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2031 года.

«Клуб [«Галатасарай»] играет в Лиге чемпионов. Для меня сыграть в Лиге чемпионов — это мечта. Поэтому я недолго думал. Наверное, еще подкупало то, какие футболисты сейчас находятся в составе «Галатасарая».

Чемпионат Турции сильнее РПЛ? По именам, наверное, да. По ощущениям самой лиги мне только предстоит узнать. Уровень РПЛ тоже падает, в связи с тем, что мы не играем в еврокубках. Мы не можем прогрессировать», — рассказал Батраков в интервью Нобелю Арустамяну.

«Галатасарай» с 10 очками занимает первое место в турецкой Суперлиге. 13 сентября команда встретится с «Коджаэлиспором» в матче 5 тура чемпионата страны.

Источник: Youtube-канал Нобеля Арустамяна
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Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
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1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
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