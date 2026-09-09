Нападающий «Крыльев Советов» Чинеду перешел в АЕЛ на правах аренды

Нападающий «Крыльев Советов» Джеффри Чинеду перешел в АЕЛ из чемпионата Кипра на правах аренды, сообщила пресс-служба самарского клуба.

Арендное соглашение с 28-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Нигериец выступает за «Крылья Советов» с января 2026 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 5 матчах и забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

«Крылья Советов» с 7 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 11 сентября самарцы сыграют с «Родиной» в матче 8-го тура чемпионата России.