Газзаев — о Головине: «Хотел, чтобы он вернулся в ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Монако», экс-игроку армейцев Александру Головину со стороны «Спартака» и «Зенита».

«Я бы очень сильно хотел, чтобы он вернулся в ЦСКА. Саша — игрок с большим опытом. Он мог бы стать хорошим примером для футболистов из молодежной команды. Что касается интереса к нему из других клубов, меня это не интересует», — сказал Газзаев «СЭ».

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 3 матчах и отдал 2 результативные передачи. Контракт 30-летнего россиянина с монегасками рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.