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Директор по коммерции РФС: «Возвращение пива на стадионы финансово переоценено»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин поделился мнением о возможном возвращении продажи пива на стадионах.

«С точки зрения коммерции и опыта, который болельщик получает на стадионе, это будет плюсом. Конечно, при условии аккуратного употребления напитка на арене. С точки зрения коммерции возможное возвращение пива немного переоценено. Доходная часть от продажи напитка на стадионе не такая большая. Все это можно посчитать: стоимость и себестоимость пива, сколько его можно продать, все это умножить на посещаемость», — приводит слова Фимушкина «РБ Спорт».

Продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях в России запрещена с 2005 года. За год до этого на стадионах и по телевидению была ограничена реклама пива.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РФС
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2
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3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
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 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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