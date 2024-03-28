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Колыванов: «Если «Динамо» хочет бороться за золото с «Зенитом», то ему очень нужна победа над «Ростовом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов».

«Динамовцы» тоже хорошо сейчас смотрятся. Матч должен получиться очень интересным. По составу, конечно, «Динамо» посильнее. Тут есть футболисты, которые индивидуально могут решить вопросы забитых голов и создания моментов. Сложно предположить, какой будет результат в этом матче. Но можно сказать точно, что если «Динамо» хочет бороться за золото с «Зенитом», то ему очень нужна победа.

Можно ли сказать, что «Динамо» — сейчас главный конкурент «Зениту»? Ну, «Краснодару» играть с «Локомотивом». Да, у них смена тренера по непонятной причине. Но я думаю, что они будут бороться до конца и точно остаются в чемпионской гонке. «Динамо» тоже хочет навязать конкуренцию. Но обыграть «Ростов» непросто. Это крепкий орешек, против него всегда очень сложно играть. «Ростов» играет агрессивно, никого не боится. Да, начали сезон они неважно, но сейчас уже все дела выправили», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Колыванова.

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится в пятницу, 29 марта. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005602433_kolyivanov_obyyasnil_pochemu_dinamo_budet_slojno_obyigrat_rostov
Игорь Колыванов
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3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
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 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
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15
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