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Судейство

Сегодня, 21:00

В Комитете по этике отреагировали на жалобу на главу РПЛ Ашота Хачатурянца от арбитра Матюнина

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев ответил «СЭ» на вопрос о том, поступала ли в комитет жалоба на президента Тинькофф РПЛ Ашота Хачатурянца от арбитра Алексея Матюнина.

«В комитет по этике до сих пор ничего не поступало», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее стало известно, что Алексей Матюнин подал жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца.

Напомним, экспертно-судейская комиссия при президенте РФС выявила две ошибки Матюнина: неверно назначенный пенальти и неправильно засчитанный гол в ворота «Крыльев» на 42-й и 50-й минутах соответственно. Решение ЭСК было принято единогласно.

РФС
Алексей Матюнин
Ашот Хачатурянц
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Судья Матюнин подал жалобу в РФС на главу РПЛ Хачатурянца

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И К Ж
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