В Комитете по этике отреагировали на жалобу на главу РПЛ Ашота Хачатурянца от арбитра Матюнина

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев ответил «СЭ» на вопрос о том, поступала ли в комитет жалоба на президента Тинькофф РПЛ Ашота Хачатурянца от арбитра Алексея Матюнина.

«В комитет по этике до сих пор ничего не поступало», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее стало известно, что Алексей Матюнин подал жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца.

Напомним, экспертно-судейская комиссия при президенте РФС выявила две ошибки Матюнина: неверно назначенный пенальти и неправильно засчитанный гол в ворота «Крыльев» на 42-й и 50-й минутах соответственно. Решение ЭСК было принято единогласно.