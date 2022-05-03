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Судья Матюнин подал жалобу в РФС на главу РПЛ Хачатурянца

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Арбитр Алексей Матюнин подал жалобу в РФС на президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Подтверждаю, что я подал жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца», — цитирует Матюнина «Чемпионат».

Ранее Хачатурянц анонсировал санкции в отношении судей после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Работу арбитров глава РПЛ назвал «безобразием».

Напомним, экспертно-судейская комиссия при президенте РФС выявила две ошибки Матюнина: неверно назначенный пенальти и неправильно засчитанный гол в ворота «Крыльев» на 42-й и 50-й минутах соответственно. Решение ЭСК было принято единогласно.

Футбол
РПЛ
РФС
Алексей Матюнин
Ашот Хачатурянц
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
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 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
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 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
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Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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