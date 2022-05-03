Судья Матюнин подал жалобу в РФС на главу РПЛ Хачатурянца

Арбитр Алексей Матюнин подал жалобу в РФС на президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Подтверждаю, что я подал жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца», — цитирует Матюнина «Чемпионат».

Ранее Хачатурянц анонсировал санкции в отношении судей после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Работу арбитров глава РПЛ назвал «безобразием».

Напомним, экспертно-судейская комиссия при президенте РФС выявила две ошибки Матюнина: неверно назначенный пенальти и неправильно засчитанный гол в ворота «Крыльев» на 42-й и 50-й минутах соответственно. Решение ЭСК было принято единогласно.