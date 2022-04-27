Экспертно-судейская комиссии при президенте РФС установила две ошибки, допущенные главным арбитром Алексеем Матюниным в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), информирует сайт РФС.

После встречи самарский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу Матюнина в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара на 42-й минуте матча, засчитанным голом в ворота «Крыльев» на 50-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Химок» на 57-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, оснований для назначения 11-метрового удара было явно недостаточно, так как задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» № 6 Дениса Якубы за майку соперника не являлась препятствованием возможности продвижения атакующего игрока, который явно не имел шансов бороться за мяч по причине того, что мяч был направлен в другую зону штрафной площади.

2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Химки» № 77 Резиуан Мирзов в борьбе за позицию с игроком обороняющейся команды «Крылья Советов» № 14 Александром Коваленко задержал его за руку, тем самым извлек выгоду из этой задержки для себя, в результате чего забил гол в ворота соперников. По мнению всех членов комиссии, судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Крылья Советов».

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Химки» на 57-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Крылья Советов» № 5 Юрий Горшков сам был инициатором контакта с игроком обороняющейся команды «Химки» № 8 Денисом Глушаковым, направляя свою ногу в сторону ноги соперника, когда тот естественным образом пытался сыграть в мяч, и сам контакт произошел за пределами штрафной площади. По мнению большинства членов комиссии, контакт являлся ненаказуемым для игрока обороны и судья принял правильное решение продолжить игру.