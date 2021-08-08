«Рубин» — «Ахмат»: голкипер Шелия удален с поля после подсказки ВАР
21:19
Голкипер «Ахмата» Георгий Шелия получил красную карточку в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он был удален с поля за «фол последней надежды».
Нападающий казанцев Иван Игнатьев выходил один на один с голкипером, но Шелия врезался в него за пределами штрафной.
Изначально главный арбитр встречи Павел Кукуян показал голкиперу желтую карточку. Но после просмотра повтора поменял свое решение.
Читайте также
Главный судья по художественной гимнастике на проигранной Олимпиаде — русская. Как Наталья Кузьмина заняла этот пост
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
0
Зачет
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю