Голкипер «Ахмата» Георгий Шелия получил красную карточку в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он был удален с поля за «фол последней надежды».

Нападающий казанцев Иван Игнатьев выходил один на один с голкипером, но Шелия врезался в него за пределами штрафной.

Изначально главный арбитр встречи Павел Кукуян показал голкиперу желтую карточку. Но после просмотра повтора поменял свое решение.