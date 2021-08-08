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«Рубин» — «Ахмат»: голкипер Шелия удален с поля после подсказки ВАР

21:19
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Голкипер «Ахмата» Георгий Шелия получил красную карточку в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он был удален с поля за «фол последней надежды».

Нападающий казанцев Иван Игнатьев выходил один на один с голкипером, но Шелия врезался в него за пределами штрафной.

Изначально главный арбитр встречи Павел Кукуян показал голкиперу желтую карточку. Но после просмотра повтора поменял свое решение.

Рубин — Ахмат

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Иван Шитик все материалы автора

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