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«Рубин» — «Ахмат»: Хакшабанович сравнял счет

21:20
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«Рубин» сравнял счет в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

На 58-й минуте отличился Сеад Хакшабанович. Счет матча равный — 1:1.

Рубин — Ахмат

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Евгений Петров все материалы автора

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