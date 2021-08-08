«Рубин» — «Ахмат»: Хакшабанович сравнял счет
21:20
«Рубин» сравнял счет в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
На 58-й минуте отличился Сеад Хакшабанович. Счет матча равный — 1:1.
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