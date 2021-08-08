Тульский «Арсенал» актуально обыграл празднование гола от Давиташвили

Полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили забил гол в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1).

Пресс-служба туляков с юмором объяснила, какой жест показывал футболист после забитого мяча.

«Тайна жеста Зурико раскрыта!

Сразу после забитого гола наш полузащитник показал руками букву «Р». Догадок о значении сего было много: отсылка к «Рубину», который выставил его за дверь; «Ротор», в котором он провел весь прошлый сезон, но так и не смог помочь ему остаться в вышке и даже, возможно, имя возлюбленной.

Сегодня утром после слива переписки Заремы с бывшим работником «Спартака» ситуация прояснилась! Мы все были в корне неправы! Очевидно, что этим жестом Зурико Давиташвили решил поддержать главного тренера «Арсенала» ДмитРия ПаРфенова, у которого в имени и фамилии целых 2 буквы «р»!» - говорится в сообщении.