Тульский «Арсенал» актуально обыграл празднование гола от Давиташвили
Полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили забил гол в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1).
Пресс-служба туляков с юмором объяснила, какой жест показывал футболист после забитого мяча.
«Тайна жеста Зурико раскрыта!
Сразу после забитого гола наш полузащитник показал руками букву «Р». Догадок о значении сего было много: отсылка к «Рубину», который выставил его за дверь; «Ротор», в котором он провел весь прошлый сезон, но так и не смог помочь ему остаться в вышке и даже, возможно, имя возлюбленной.
Сегодня утром после слива переписки Заремы с бывшим работником «Спартака» ситуация прояснилась! Мы все были в корне неправы! Очевидно, что этим жестом Зурико Давиташвили решил поддержать главного тренера «Арсенала» ДмитРия ПаРфенова, у которого в имени и фамилии целых 2 буквы «р»!» - говорится в сообщении.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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