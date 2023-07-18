Журналист Карпов: «Динамо» ведет переговоры о переходе Карраскаля, «Зенит» также заинтересован в игроке

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может перейти в «Динамо», сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По его данным, клубы ведут переговоры о трансфере 25-летнего колумбийца.

Помимо этого, интерес к хавбеку проявляет «Зенит». Питерцы готовы включить в сделку 29-летнего полузащитника Алексея Сутормина, чей контракт с клубом истекает летом 2025 года. Отмечается, что «Зенит» рассматривает вариант с Карраскалем на случай ухода Клаудиньо.

Также игрок может продолжить карьеру в ПАОКе, который готов арендовать Карраскаля с обязательством выкупа за 7 миллионов евро. Но этот вариант, по информации источника, не является приоритетным для ЦСКА.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что ПАОК предлагает 4,5 миллиона евро за 50 процентов прав на игрока.

В сезоне-2022/23 Карраскаль провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Контракт игрока с армейцами истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.