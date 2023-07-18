Журналист Карпов: «Динамо» ведет переговоры о переходе Карраскаля, «Зенит» также заинтересован в игроке
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может перейти в «Динамо», сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.
По его данным, клубы ведут переговоры о трансфере 25-летнего колумбийца.
Помимо этого, интерес к хавбеку проявляет «Зенит». Питерцы готовы включить в сделку 29-летнего полузащитника Алексея Сутормина, чей контракт с клубом истекает летом 2025 года. Отмечается, что «Зенит» рассматривает вариант с Карраскалем на случай ухода Клаудиньо.
Также игрок может продолжить карьеру в ПАОКе, который готов арендовать Карраскаля с обязательством выкупа за 7 миллионов евро. Но этот вариант, по информации источника, не является приоритетным для ЦСКА.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что ПАОК предлагает 4,5 миллиона евро за 50 процентов прав на игрока.
В сезоне-2022/23 Карраскаль провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Контракт игрока с армейцами истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -