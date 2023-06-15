«Крылья Советов» интересуются полузащитником «Ростова» Тугаревым

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» интересуются полузащитником «Ростова» Романом Тугаревым.

При этом южане не хотят расставаться с игроком.

В сезоне-2022/23 Тугарев провел за «Ростов» 31 матч и забил 4 гола.

Хавбек выступает за команду из Ростова-на-Дону с октября 2020 года. Нынешний контракт 24-летнего россиянина действует до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.