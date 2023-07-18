Агент Сутормина: «Помимо ЦСКА, есть клубы в РПЛ и за рубежом, заинтересованные в Алексее»
Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.
«Сам только что прочитал об этом, но пока ничего не знаю. Помимо ЦСКА, есть клубы в РПЛ, заинтересованные в Сутормине. Первая или вторая восьмерка? Тут уже без комментариев. Чуть позже можно будет об этом говорить. У Алексея есть и иностранные варианты», — цитирует Клюева Metaratings.ru.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Сутормин может перейти из петербургского клуба в ЦСКА в обмен на полузащитника московской команды Хорхе Карраскаля.
Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба 29-летний футболист стал четырехкратным чемпионом России.
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|+/-
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1
|Зенит
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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