«Россия, мы снова увидимся». Деспотович выложил фото с подписанием контракта

Бывший форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович опубликовал фото в Instagram, на котором он подписывает контракт.

— Все написано на лицах. Россия, мы снова увидимся, — написал Деспотович.

Ранее «СЭ» сообщал, что 28-летний серб может пополнить состав «Рубина».

Летом 2020 года «Оренбург» не продлил контракт с Деспотовичем. В сезоне-2019/20 форвард был лучшим бомбардиром оренбуржцев, забив 8 голов в 20 матчах РПЛ.