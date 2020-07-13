РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Россия, мы снова увидимся». Деспотович выложил фото с подписанием контракта

13 июля 2020, 19:25
Теги:

Бывший форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович опубликовал фото в Instagram, на котором он подписывает контракт.

— Все написано на лицах. Россия, мы снова увидимся, — написал Деспотович.

Ранее «СЭ» сообщал, что 28-летний серб может пополнить состав «Рубина».

Летом 2020 года «Оренбург» не продлил контракт с Деспотовичем. В сезоне-2019/20 форвард был лучшим бомбардиром оренбуржцев, забив 8 голов в 20 матчах РПЛ.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир