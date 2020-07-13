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Известный форвард может усилить команду Слуцкого

13 июля 2020, 06:26
Джордже Деспотович. Фото "СЭ"
Джордже Деспотович. Фото "СЭ"
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По данным «СЭ, нападающий Джордже Деспотович получил официальное предложение от «Рубина» Леонида Слуцкого. Экс-игрок «Оренбурга» является свободным агентом, ранее им интересовались «Ростов», ЦСКА и «Локомотив», а также ряд турецких клубов. В последнее время наиболее реальным выглядел переезд в Турцию, но сейчас 28-летний серб получил на согласование контракт от казанцев. Свой финальный выбор футболист пока не сделал. Запросы Деспотовича по зарплате составляют, по нашей информации, от 1 миллион евро в год.

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