Известный форвард может усилить команду Слуцкого

По данным «СЭ, нападающий Джордже Деспотович получил официальное предложение от «Рубина» Леонида Слуцкого. Экс-игрок «Оренбурга» является свободным агентом, ранее им интересовались «Ростов», ЦСКА и «Локомотив», а также ряд турецких клубов. В последнее время наиболее реальным выглядел переезд в Турцию, но сейчас 28-летний серб получил на согласование контракт от казанцев. Свой финальный выбор футболист пока не сделал. Запросы Деспотовича по зарплате составляют, по нашей информации, от 1 миллион евро в год.