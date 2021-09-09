Роспотребнадзор не разрешил «Спартаку» увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией»
14:50
Роспотребнадзор отказал «Спартаку» в увеличении квоты зрителей на домашние матчи против «Химок» и «Легии». Об этом сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
«Разрешенное количество зрителей на «Химки» и «Легию» остается прежним — до 3000. Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но сокращать пока не стал», — сказал Зеленов.
Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки» состоится 11 сентября. Первый матч красно-белых на групповом этапе Лиги Европы против «Легии» запланирован на 15 сентября.
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