Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Роспотребнадзор не разрешил «Локомотиву» увеличить квоту зрителей на матч против «Крыльев Советов»

15:00
Теги:

Роспотребнадзор не разрешил «Локомотиву» увеличить квоту зрителей на домашний матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, Роспотребнадзор уведомил клуб о том, что на игру может быть допущено не более 3000 человек, как и ранее. Встречу смогут посетить только владельцы сезонных абонементов, при этом необходимо иметь при себе QR-код, который свидетельствует о вакцинации от коронавируса, либо код, полученный после сдачи отрицательного ПЦР-теста.

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится в субботу, 11 сентября. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Лещенко двумя словами описал игру сборной России при Карпине
Россия закончила групповой этап безжалостным разгромом. Впереди плей-офф, первый соперник — Украина или Сербия
Ласицкене и Магучих вновь сфотографировались вместе. Их фото на Олимпиаде вызвало скандал на Украине
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: результаты матчей 8 сентября
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр