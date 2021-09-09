Роспотребнадзор не разрешил «Локомотиву» увеличить квоту зрителей на матч против «Крыльев Советов»

Роспотребнадзор не разрешил «Локомотиву» увеличить квоту зрителей на домашний матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, Роспотребнадзор уведомил клуб о том, что на игру может быть допущено не более 3000 человек, как и ранее. Встречу смогут посетить только владельцы сезонных абонементов, при этом необходимо иметь при себе QR-код, который свидетельствует о вакцинации от коронавируса, либо код, полученный после сдачи отрицательного ПЦР-теста.

? Роспотребнадзор уведомил «Локомотив», что на матч #ЛокоКрылья может быть допущено не более 3000 человек



? Встречу смогут посетить только владельцы сезонных абонементов, аналогично игре с «Краснодаром». Условия допуска на стадион остаются без изменений pic.twitter.com/MHU94xGcLh — «Локомотив» (@fclokomotiv) September 9, 2021

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится в субботу, 11 сентября. Начало встречи — в 14.00 (мск).