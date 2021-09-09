Агент Сафонов: «Крицюк еще вернется в сборную. Но не захандрит ли теперь Азмун?»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил трансферную кампанию «Зенита».

«Для России у питерцев и так, в принципе, два состава. А в Лиге чемпионов им попалась серьезная группа. Посмотрим. Считаю приобретение Крицюка классным решением. Мне этот голкипер всегда нравился. Допускаю, что он выиграет конкуренцию у Кержакова и даже в сборную еще вернется. Он не слабее того же Лунева. В Португалии попробовал свои силы, не потерялся там.

Не думаю, что Клаудиньо потребуется много времени на адаптацию. Видите, как Малком сейчас преобразился после победы на Олимпиаде. Клаудиньо в этой сборной Бразилии был, вообще-то, одним из ведущих исполнителей. Это точно не пляжный игрок, а серьезный мастер.

«Зенит» сохранил Азмуна, хотя писали об интересе со стороны «Байера», «Лиона». Тут палка о двух концах. Как Сердар сам отреагирует на то, что его не отпустили? Может, он уже настроился уехать, а его притормозили? Как бы он не начал хандрить, как Влашич. Вот ЦСКА поступил верно. Такой хорват им уже сейчас не нужен. А что касается иранца, только время покажет, какие у него амбиции», — сказал Сафонов «СЭ».

Полностью интервью с Алексеем Сафоновым можно прочитать здесь.