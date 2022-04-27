Широков считает, что судей Матюнина и Шадыханова заслуженно вызвали на полиграф

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение ЭСК РФС по судейству арбитра Алексея Матюнина в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

«Если бы хоть кто-нибудь посмотрел видеозапись, то при подаче был явный офсайд у Тихого, то есть уже можно было не доводить дело до просмотра ВАР на предмет назначения пенальти. Обоснование дать пенальти для меня противоречиво. Санкции к Матюнину и Шадыханову? Бог есть. Мое личное мнение, что абсолютно заслуженно», — сказал Широков «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», главный арбитр матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» Алексей Матюнин и его помощник на ВАР Павел Шадыханов были вызваны на полиграф и могут быть отстранены на долгий срок.

27 апреля ЭСК РФС признала ошибочным решение назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» за фол на защитнике «Химок» Дмитрии Тихом.