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«Бог есть». Широков — о вызове судей РПЛ Матюнина и Шадыханова на полиграф

Широков считает, что судей Матюнина и Шадыханова заслуженно вызвали на полиграф
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение ЭСК РФС по судейству арбитра Алексея Матюнина в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

«Если бы хоть кто-нибудь посмотрел видеозапись, то при подаче был явный офсайд у Тихого, то есть уже можно было не доводить дело до просмотра ВАР на предмет назначения пенальти. Обоснование дать пенальти для меня противоречиво. Санкции к Матюнину и Шадыханову? Бог есть. Мое личное мнение, что абсолютно заслуженно», — сказал Широков «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», главный арбитр матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» Алексей Матюнин и его помощник на ВАР Павел Шадыханов были вызваны на полиграф и могут быть отстранены на долгий срок.

27 апреля ЭСК РФС признала ошибочным решение назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» за фол на защитнике «Химок» Дмитрии Тихом.

Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
Алексей Матюнин
Павел Шадыханов
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Матюнин и Шадыханов вызваны на полиграф и могут быть отстранены на долгий срок

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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