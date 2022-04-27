ЦСКА не будет продлевать контракт с Ахметовым

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов покинет клуб, сообщает Sport24.

По сведениям источника, армейский клуб не планирует продлевать с 24-летним россиянином контракт, который истекает летом 2022 года.

Ранее «СЭ» сообщал, что в переходе Ахметова заинтересован «Зенит».

В текущем сезоне Ахметов провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и заработал одну желтую карточку.