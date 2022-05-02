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Роман Березовский назвал лучших футболистов сезона в РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший голкипер «Зенита», «Динамо» и «Химок» Роман Березовский назвал лучших игроков нынешнего сезона в РПЛ.

«Я могу назвать игроков из тех клубов, где я поработал или играл. Видно было потенциал и уровень Клаудиньо, он внес большой вклад в чемпионство «Зенита», хотя и сыграл немного. Помимо него, лучшими в этом сезоне были Кристиан Нобоа и Арсен Захарян», — приводит слова Березовского Metaratings.ru.

Клаудиньо стал игроком «Зенита» осенью 2021 года и в свой первый сезон в составе питерцев досрочно стал чемпионом России. «Сочи» и «Динамо», за которые выступают Нобоа и Захарян, соответственно, продолжают борьбу за второе место РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/roman-berezovskiy-nazval-luchshikh-futbolistov-sezona-v-rpl-1258179/
Арсен Захарян
Клаудиньо
Кристиан Нобоа
Роман Березовский
Футбол
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