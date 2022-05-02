Актер Баринов: «Единственный, кто составлял конкуренцию «Газпрому», был Семин»

Актер Валерий Баринов отреагировал на слова экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина, который заявил, что только он может прервать гегемонию «Зенита» в российском футболе.

«Семин прав. Потому что единственный, кто составлял конкуренцию «Газпрому», был Семин. «Зенит» всегда должен за два-три тура до конца становиться чемпионом с их возможностями. Скажем так, Семак не самый бездарный тренер. Когда еще Спаллетти ушел, они долго искали тренера, и я приехал в Петербург на фестиваль, где меня спросили: «Что вы думаете по поводу нашего тренера?» Я ответил: «По поводу вашего тренера вашему начальству надо взяться не за карман, а за голову». Ходит человек, который работал в «Зените», самый перспективный из тренеров — берите и не пожалеете.

Те возможности, которые есть у «Зенита», может победить только Семин. Больше у нас тренеров нет. Тем более Семин их побеждал. К тому же он дважды выходил в Лигу чемпионов. Если бы еще не пришли идиоты, которые стали говорить, что публика им не нужна. «Какая от вас польза?» — сказал Кикнадзе на встрече с болельщиками. Если не нужна публика, то уберите стадион тогда. Оставьте одну ложу для начальства, и все», — сказал Баринов «Чемпионату».