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Актер Баринов: «Единственный, кто составлял конкуренцию «Газпрому», был Семин»

Иван Шитик
Корреспондент
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Актер Валерий Баринов отреагировал на слова экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина, который заявил, что только он может прервать гегемонию «Зенита» в российском футболе.

«Семин прав. Потому что единственный, кто составлял конкуренцию «Газпрому», был Семин. «Зенит» всегда должен за два-три тура до конца становиться чемпионом с их возможностями. Скажем так, Семак не самый бездарный тренер. Когда еще Спаллетти ушел, они долго искали тренера, и я приехал в Петербург на фестиваль, где меня спросили: «Что вы думаете по поводу нашего тренера?» Я ответил: «По поводу вашего тренера вашему начальству надо взяться не за карман, а за голову». Ходит человек, который работал в «Зените», самый перспективный из тренеров — берите и не пожалеете.

Те возможности, которые есть у «Зенита», может победить только Семин. Больше у нас тренеров нет. Тем более Семин их побеждал. К тому же он дважды выходил в Лигу чемпионов. Если бы еще не пришли идиоты, которые стали говорить, что публика им не нужна. «Какая от вас польза?» — сказал Кикнадзе на встрече с болельщиками. Если не нужна публика, то уберите стадион тогда. Оставьте одну ложу для начальства, и все», — сказал Баринов «Чемпионату».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4683215-aktyor-barinov-te-vozmozhnosti-kotorye-est-u-zenita-mozhet-pobedit-tolko-syomin.html
ФК Зенит
Юрий Семин
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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Дмитрий Полоз

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