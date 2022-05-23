РФС выдал 42 лицензии для выступления в РПЛ и ФНЛ на будущий сезон
Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов рассмотрела заявки футбольных клубов РПЛ и ФНЛ на получение лицензии РФС/УЕФА для возможного участия в соревнованиях УЕФА, премьер-лиге или первом дивизионе в сезоне-2022/2023, сообщает сайт РФС.
По итогам заседаний Комиссии рассмотрено 49 комплектов документов от клубов и приняты следующие решения:
Выданы лицензии РФС/УЕФА футбольным клубам:
1. «Зенит» (г. Санкт-Петербург) — лицензия УЕФА и РФС I
2. «Сочи» (г. Сочи) — лицензия УЕФА и РФС I
3. «Динамо-Москва» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I
4. «ЦСКА» (г. Москва) - лицензия УЕФА и РФС I
5. «Локомотив» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I
6. «Спартак-Москва» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I
7. «Краснодар» (г. Краснодар) — лицензия РФС I
8. «Ахмат» (г. Грозный) — лицензия РФС I
9. «Крылья Советов» (г. Самара) — лицензия РФС I
10. «Ростов» (г. Ростов-на-Дону) — лицензия РФС I
11. «Нижний Новгород» (г. Н. Новгород) — лицензия РФС I
12. «Урал» (г. Екатеринбург) — лицензия РФС I
13. «Химки» (г. Химки) — лицензия РФС I
14. «Уфа» (Республика Башкортостан) — лицензия РФС I
15. «Рубин» (г. Казань) — лицензия РФС I
16. «Торпедо Москва» (г. Москва) — лицензия РФС I
17. «Факел» (г. Воронеж) — лицензия РФС I
18. «Оренбург» (г. Оренбург) — лицензия РФС I
19. «СКА-Хабаровск» (г. Хабаровск) — лицензия РФС I
20. «Енисей» (г. Красноярск) — лицензия РФС I
21. «Балтика» (г. Калининград) — лицензия РФС I
22. «Акрон» (г. Тольятти) — лицензия РФС I
23. «Алания Владикавказ» (г. Владикавказ) — лицензия РФС II
24. «Нефтехимик» (г. Нижнекамск) — лицензия РФС II
25. «Краснодар-2» (г. Краснодар) — лицензия РФС II
26. «Спартак-2» (г. Москва) — лицензия РФС II
27. «Кубань» (г. Краснодар) — лицензия РФС II
28. «Велес» (г. Москва) — лицензия РФС II
29. «Волгарь» (г. Астрахань) — лицензия РФС II
30. «КАМАЗ» (г. Набережные Челны) — лицензия РФС II
31. «Ротор» (г. Волгоград) — лицензия РФС II
32. «Металлург» (г. Липецк) — лицензия РФС II
33. «Текстильщик» (г. Иваново) — лицензия РФС II
34. «Шинник» (г. Ярославль) — лицензия РФС II
35. «Волга» (г. Ульяновск) — лицензия РФС II
36. «Динамо» (г. Махачкала) — лицензия РФС II
37. «Родина» (г. Москва) — лицензия РФС II
38. «Чайка» (с. Песчанокопское) — лицензия РФС II
39. «Футбол-Хоккей» (г. Тюмень) — лицензия РФС II
40. «Новосибирск» (г. Новосибирск) — лицензия РФС II
41. «Сокол» (г. Саратов) — лицензия РФС II
42. «Амкар-Пермь» (г. Пермь) — лицензия РФС II
Рассмотрение заявки «СКА Ростов-на-Дону» (г. Ростов-на-Дону) перенесено на 30 мая 2022 года.
Отказано в выдаче лицензии РФС I или II в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых) следующим футбольным клубам:
1. «Арсенал» (г. Тула)
2. «Томь» (г. Томск)
3. «Олимп-Долгопрудный» (г. Долгопрудный)
4. «Металлург» (г. Липецк)
5. «Форте» (г. Таганрог)
6. «Строгино» (г. Москва)
У футбольных клубов есть возможность подачи апелляционной жалобы на принятые решения в установленные сроки. В конце мая запланировано заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования, где будут рассмотрены поступившие апелляционные жалобы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0