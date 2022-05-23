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РФС выдал 42 лицензии для выступления в РПЛ и ФНЛ на будущий сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов рассмотрела заявки футбольных клубов РПЛ и ФНЛ на получение лицензии РФС/УЕФА для возможного участия в соревнованиях УЕФА, премьер-лиге или первом дивизионе в сезоне-2022/2023, сообщает сайт РФС.

По итогам заседаний Комиссии рассмотрено 49 комплектов документов от клубов и приняты следующие решения:

Выданы лицензии РФС/УЕФА футбольным клубам:

1. «Зенит» (г. Санкт-Петербург) — лицензия УЕФА и РФС I

2. «Сочи» (г. Сочи) — лицензия УЕФА и РФС I

3. «Динамо-Москва» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I

4. «ЦСКА» (г. Москва)­ - лицензия УЕФА и РФС I

5. «Локомотив» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I

6. «Спартак-Москва» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I

7. «Краснодар» (г. Краснодар) — лицензия РФС I

8. «Ахмат» (г. Грозный) — лицензия РФС I

9. «Крылья Советов» (г. Самара) — лицензия РФС I

10. «Ростов» (г. Ростов-на-Дону) — лицензия РФС I

11. «Нижний Новгород» (г. Н. Новгород) — лицензия РФС I

12. «Урал» (г. Екатеринбург) — лицензия РФС I

13. «Химки» (г. Химки) — лицензия РФС I

14. «Уфа» (Республика Башкортостан) — лицензия РФС I

15. «Рубин» (г. Казань) — лицензия РФС I

16. «Торпедо Москва» (г. Москва) — лицензия РФС I

17. «Факел» (г. Воронеж) — лицензия РФС I

18. «Оренбург» (г. Оренбург) — лицензия РФС I

19. «СКА-Хабаровск» (г. Хабаровск) — лицензия РФС I

20. «Енисей» (г. Красноярск) — лицензия РФС I

21. «Балтика» (г. Калининград) — лицензия РФС I

22. «Акрон» (г. Тольятти) — лицензия РФС I

23. «Алания Владикавказ» (г. Владикавказ) — лицензия РФС II

24. «Нефтехимик» (г. Нижнекамск) — лицензия РФС II

25. «Краснодар-2» (г. Краснодар) — лицензия РФС II

26. «Спартак-2» (г. Москва) — лицензия РФС II

27. «Кубань» (г. Краснодар) — лицензия РФС II

28. «Велес» (г. Москва) — лицензия РФС II

29. «Волгарь» (г. Астрахань) — лицензия РФС II

30. «КАМАЗ» (г. Набережные Челны) — лицензия РФС II

31. «Ротор» (г. Волгоград) — лицензия РФС II

32. «Металлург» (г. Липецк) — лицензия РФС II

33. «Текстильщик» (г. Иваново) — лицензия РФС II

34. «Шинник» (г. Ярославль) — лицензия РФС II

35. «Волга» (г. Ульяновск) — лицензия РФС II

36. «Динамо» (г. Махачкала) — лицензия РФС II

37. «Родина» (г. Москва) — лицензия РФС II

38. «Чайка» (с. Песчанокопское) — лицензия РФС II

39. «Футбол-Хоккей» (г. Тюмень) — лицензия РФС II

40. «Новосибирск» (г. Новосибирск) — лицензия РФС II

41. «Сокол» (г. Саратов) — лицензия РФС II

42. «Амкар-Пермь» (г. Пермь) — лицензия РФС II

Рассмотрение заявки «СКА Ростов-на-Дону» (г. Ростов-на-Дону) перенесено на 30 мая 2022 года.

Отказано в выдаче лицензии РФС I или II в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых) следующим футбольным клубам:

1. «Арсенал» (г. Тула)

2. «Томь» (г. Томск)

3. «Олимп-Долгопрудный» (г. Долгопрудный)

4. «Металлург» (г. Липецк)

5. «Форте» (г. Таганрог)

6. «Строгино» (г. Москва)

У футбольных клубов есть возможность подачи апелляционной жалобы на принятые решения в установленные сроки. В конце мая запланировано заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования, где будут рассмотрены поступившие апелляционные жалобы.

Источник: https://rfs.ru/news/215958
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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