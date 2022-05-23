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Мещеряков прокомментировал продление контракта Гильерме с «Локомотивом»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на новость о продлении контракта с голкипером Маринато Гильерме.

Новое соглашение 36-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитано до лета 2024 года.

«Можно ли назвать Гильерме легендой «Локомотива» после продления контракта? Я смотрю на эти вопросы не с точки зрения легенды или не легенда. Для того, чтобы молодые игроки росли в команде, они должны у кого-то учиться профессиональному мастерству. Мое мнение, что такой дядька, как Гильерме, должен быть в каждой линии, чтобы шпынять молодых игроков и передавать свой опыт.

Я об этом говорил со многими большими специалистами, и они мне это подтверждали. Поэтому, без сомнений, опытные игроки нужны командами, чтобы росла молодежь", — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

Гильерме выступает в основе «Локомотива» с июля 2009 года. Всего за команду он провел 377 матчей, он занимает третье место среди всех игроков клуба в истории.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4703959-mescheryakov-gilerme-nuzhen-lokomotivu-chtoby-shpynyat-molodyh-i-peredat-svoj-opyt.html
Маринато Гильерме
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
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