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РФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, который сломал нос Чалову

16:46
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Апелляционный комитет РФС удовлетворил запрос «Сочи» о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, сообщает пресс-служба новичка чемпионата России. 25-летний сербский футболист пропустит еще одну игру и сможет сыграть за команду в матче 9-го тура с «Локомотивом».

Таким образом, Миладинович пропустит три игры. Изначально РФС дисквалифицировал спортсмена на четыре встречи.

11 августа в концовке матча с ЦСКА (0:0) серб, находясь в своей штрафной, сломал локтем нос нападающему красно-синих Федору Чалову?. Однако арбитр встречи Виталий Мешков не зафиксировал нарушения правил и соответственно не назначил пенальти в ворота гостей. В среду КДК РФС дисквалифицировал Миладиновича на четыре матча.

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