РФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, который сломал нос Чалову

Апелляционный комитет РФС удовлетворил запрос «Сочи» о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, сообщает пресс-служба новичка чемпионата России. 25-летний сербский футболист пропустит еще одну игру и сможет сыграть за команду в матче 9-го тура с «Локомотивом».

Таким образом, Миладинович пропустит три игры. Изначально РФС дисквалифицировал спортсмена на четыре встречи.

11 августа в концовке матча с ЦСКА (0:0) серб, находясь в своей штрафной, сломал локтем нос нападающему красно-синих Федору Чалову?. Однако арбитр встречи Виталий Мешков не зафиксировал нарушения правил и соответственно не назначил пенальти в ворота гостей. В среду КДК РФС дисквалифицировал Миладиновича на четыре матча.

? Апелляционный комитет удовлетворил запрос футбольного клуба «Сочи» о сокращении срока дисквалификации Ивана Миладиновича.



Иван пропустит еще одну игру и сможет сыграть за команду в игре 9-го тура с «Локомотивом».#СочныйФутбол #РубинСочи #ИванВозвращается pic.twitter.com/KCKwsrM7L9 — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 29, 2019

ЦСКА играл плохо. Но потерянные очки, кровь Чалова, травма Сигурдссона — на совести судьи