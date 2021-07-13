Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Азмун не расстроен, что Дзюба обогнал его в гонке бомбардиров

12:10
Теги:

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» рассказал, что не смотрел матч с «Тамбовом», в котором Артем Дзюба оформил покер и обогнал иранца в снайперской гонке премьер-лиги.

— Вы до последнего тура лидировали в гонке бомбардиров, но в конце Дзюба забил четыре мяча «Тамбову» и обогнал вас. Расстроились или обрадовались за Артема?

— Раз он стал лучшим, значит, заслужил. Мы с ним вместе играем, сидим за одним столом. Если бы на месте Артема был кто-то другой из моей команды, я бы тоже порадовался за него.

— Дзюба после того матча сказал: «Я обогнал Сердара. Он, наверное, с коня упал, когда катался у себя».

— Может, кто-то подумал, что я расстроился. Но на самом деле ничего подобного нет. Артем — мой друг, а я всегда буду радоваться, когда друзья чего-то добиваются. Кстати, я даже матч с «Тамбовом» не смотрел. Проснулся, увидел, что Дзюба забил четыре гола и порадовался за него. Конечно же, поздравил.

Полностью интервью с Сердаром Азмуном читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Доннарумма о последнем пенальти: «Я не понял, что Италия стала чемпионом»
Хабиб о поединке Порье — Макгрегор: «Это был фальшивый Конор»
Боаша называют главным претендентом на смену Черчесову. У него тяжелый характер, безумный интерес к ралли и симпатия к Дзюбе
Капризов отказался от сумасшедшего контракта на 72 миллиона долларов. Кирилл идет по пути Панарина и все делает правильно
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд