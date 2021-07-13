Эксперимент с отменой «лишних» желтых карточек завершен. КДК не сможет аннулировать дисквалификации
11:35
Бюро исполкома РФС внесло изменения в дисциплинарный регламент. Из статьи 52 «Особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета РФС» убран один из пунктов, касавшийся полномочий КДК.
Комитет больше не вправе исправлять ошибку судьи, касавшуюся неверного применения предупреждения, которое влечет автоматическую дисквалификацию на следующий матч.
В чемпионате России-2020/21 были случаи, когда КДК аннулировал четвертые или восьмые предупреждения и не применял дисквалификации. Теперь этот эксперимент, который проводился по ходатайству «Краснодара» и был поначалу поддержан клубами, завершен.
Читайте также
Капризов отказался от сумасшедшего контракта на 72 миллиона долларов. Кирилл идет по пути Панарина и все делает правильно
20
Зачет
vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю