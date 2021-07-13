Эксперимент с отменой «лишних» желтых карточек завершен. КДК не сможет аннулировать дисквалификации

Бюро исполкома РФС внесло изменения в дисциплинарный регламент. Из статьи 52 «Особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета РФС» убран один из пунктов, касавшийся полномочий КДК.

Комитет больше не вправе исправлять ошибку судьи, касавшуюся неверного применения предупреждения, которое влечет автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

В чемпионате России-2020/21 были случаи, когда КДК аннулировал четвертые или восьмые предупреждения и не применял дисквалификации. Теперь этот эксперимент, который проводился по ходатайству «Краснодара» и был поначалу поддержан клубами, завершен.