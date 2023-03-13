Прохор Шаляпин: «Безопасность болельщиков должна быть на первом месте»
Певец Прохор Шаляпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о победе ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).
«Никогда не являлся поклонником футбола, — сказал Шаляпин. — Вчерашний мой поход на «ВЭБ Арену» был вторым в жизни. Первый, кстати, тоже был на ЦСКА — ходил на матч с «Краснодаром». Потихонечку стал втягиваться, стало интересно наблюдать за спортивными матчами. Был приятно удивлен организованностью, безопасностью. Все очень четко организовано в плане прохода, турникетов, охраны. Все это имеет значение. Особенно сегодня мы должны понимать, что безопасность должна быть на первом месте у всех нас. После первого матча я пошел и оформил себе Fan ID. Не могу понять, почему кто-то негодует. Если человек добропорядочный, то никаких проблем не может с ним возникнуть. Стадион на 30 тысяч человек, все-таки, нужна определенная процедура, чтобы человек понимал — он в безопасности сам и скрывать ему нечего. Первое впечатление — погодные условия, в которых просто становиться жаль футболистов. В такое непогодное время они выходят на поле».
Шаляпин также отметил, что остался в восторге от домашнего стадиона ЦСКА.
«Игра прошла на одном дыхании! Я пришел болеть за ЦСКА — думал, что будет 3:2 в пользу московской команды. Но, как мы знаем, 4:0! Прекрасная компания, отличный матч. Я очень хорошо провел время. Сразу невероятные впечатления! Грандиозный стадион! Обидно, что трибуны были полупустые. Слышал, что болельщики против Fan ID. Я, хоть и новичок, но мне кажется — безопасность должна быть на первом месте. Это же делается для безопасности каждого болельщика. Не понимаю проблемы сходить в МФЦ, я потратил на это полчаса своего времени. Хочется, чтобы трибуны были полные, чтобы болельщики ходили. Ребята на поле выкладываются, игры интересные!» — добавил Шаляпин.
ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд и набрал 32 очка, занимая пятое место в турнирной таблице.
С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3