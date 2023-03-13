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Сегодня, 16:06

Прохор Шаляпин: «Безопасность болельщиков должна быть на первом месте»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Певец Прохор Шаляпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о победе ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

«Никогда не являлся поклонником футбола, — сказал Шаляпин. — Вчерашний мой поход на «ВЭБ Арену» был вторым в жизни. Первый, кстати, тоже был на ЦСКА — ходил на матч с «Краснодаром». Потихонечку стал втягиваться, стало интересно наблюдать за спортивными матчами. Был приятно удивлен организованностью, безопасностью. Все очень четко организовано в плане прохода, турникетов, охраны. Все это имеет значение. Особенно сегодня мы должны понимать, что безопасность должна быть на первом месте у всех нас. После первого матча я пошел и оформил себе Fan ID. Не могу понять, почему кто-то негодует. Если человек добропорядочный, то никаких проблем не может с ним возникнуть. Стадион на 30 тысяч человек, все-таки, нужна определенная процедура, чтобы человек понимал — он в безопасности сам и скрывать ему нечего. Первое впечатление — погодные условия, в которых просто становиться жаль футболистов. В такое непогодное время они выходят на поле».

Шаляпин также отметил, что остался в восторге от домашнего стадиона ЦСКА.

«Игра прошла на одном дыхании! Я пришел болеть за ЦСКА — думал, что будет 3:2 в пользу московской команды. Но, как мы знаем, 4:0! Прекрасная компания, отличный матч. Я очень хорошо провел время. Сразу невероятные впечатления! Грандиозный стадион! Обидно, что трибуны были полупустые. Слышал, что болельщики против Fan ID. Я, хоть и новичок, но мне кажется — безопасность должна быть на первом месте. Это же делается для безопасности каждого болельщика. Не понимаю проблемы сходить в МФЦ, я потратил на это полчаса своего времени. Хочется, чтобы трибуны были полные, чтобы болельщики ходили. Ребята на поле выкладываются, игры интересные!» — добавил Шаляпин.

ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд и набрал 32 очка, занимая пятое место в турнирной таблице.

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

ФК ЦСКА (Москва)
17
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Сенников считает, что «Локомотив» возрождается
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Оренбург – Спартак
 - : -
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Урал – Динамо
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18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
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 - : -
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Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
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