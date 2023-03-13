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Сегодня, 15:55

Машкарин надеется, что Заболотный теперь будет забивать в каждой игре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, ныне селекционер армейского клуба Денис Машкарин поделился впечатлениями от крупной победы красно-синих над «Крыльями Советов» (4:0) в 19-м туре РПЛ.

«После поражения в Сочи на матч против «Крыльев Советов» армейцы вышли очень настроенными и мотивированными, было видно, что настрой только на победу — хорошее движение, хорошая борьба. И в принципе, игра была решена в первом тайме — к 25-й минуте забили два мяча, а третий гол Чалова подытожил активную игру в атаке ЦСКА в первом тайме. Вот был не день Бэкхема, а день Антона Заболотного. Бывает, что спортсмену сопутствует удача. Потому что гол, который он забил — совсем непростой. После отскока Антон не отключился, «поймал» мяч головой у одиннадцатиметровой отметки, то есть, был собран, сконцентрирован в этом моменте. Думаю, все болельщики и партнеры по команде верят в Антона, этот матч наверняка добавит ему уверенности. Надеюсь, он будет забивать в каждой игре», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Антон Заболотный провел 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-nadeyus-zabolotny-j-teper-budet-zabivat-v-kazhdoj-igre/
Антон Заболотный
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Денис Машкарин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
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