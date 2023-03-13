Машкарин надеется, что Заболотный теперь будет забивать в каждой игре

Бывший полузащитник ЦСКА, ныне селекционер армейского клуба Денис Машкарин поделился впечатлениями от крупной победы красно-синих над «Крыльями Советов» (4:0) в 19-м туре РПЛ.

«После поражения в Сочи на матч против «Крыльев Советов» армейцы вышли очень настроенными и мотивированными, было видно, что настрой только на победу — хорошее движение, хорошая борьба. И в принципе, игра была решена в первом тайме — к 25-й минуте забили два мяча, а третий гол Чалова подытожил активную игру в атаке ЦСКА в первом тайме. Вот был не день Бэкхема, а день Антона Заболотного. Бывает, что спортсмену сопутствует удача. Потому что гол, который он забил — совсем непростой. После отскока Антон не отключился, «поймал» мяч головой у одиннадцатиметровой отметки, то есть, был собран, сконцентрирован в этом моменте. Думаю, все болельщики и партнеры по команде верят в Антона, этот матч наверняка добавит ему уверенности. Надеюсь, он будет забивать в каждой игре», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Антон Заболотный провел 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.