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Президент «Урала» поделился мнением о реформах, предложенных РФС

21:50
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможных реформах в российском футболе.

— Вы высказывались против реформы, как-то изменилась ваша позиция?

— Нет.

— Почему?

— Меня не убедили. Я не могу понять, в чем мы выиграем при этой реформе. Господина из Голландии спросили, играют ли в мире где-то по такой системе. Он ответил, что нет. Почему тогда мы должны? Я против реформы, как бы меня не убеждали.

— Вы же видите, что лига деградирует. Что надо делать, чтобы остановить деградацию?

— Может, реформы нужны. Мы перешли на осень-весну, я был против, но увидел, что разницы никакой. Но сейчас я не могу понять, в чем мы выиграем.

— Гораздо больше конкурентных матчей будет.

— Мы смотрели, как «Барселона» — «Реал» играли 4 игры: 2 в чемпионате, 2 в кубке и 2 еще где-то. Но а какой толк от этого? Людям же это не будет очень интересно.

— У них чемпионат выше, а у нас достаточного низкого уровня, чем больше конкурентных игр, тем лучше.

— Нет. Я считаю, что команда должна играть со всеми.

— А лимит?

— Я сторонник лимита. Надо стабильности, посмотреть, как будет «8+17», проанализировать. Мы только второй чемпионат играем по этой системе. Самое главное — искать детских тренеров. У нас деградирует профессия тренера. Нет детских тренеров и мы не можем их найти. В матче с испанцами противник показывал другой футбол, хотя наши старались.

Мы в Екатеринбурге стараемся повышать зарплату детским тренерам. У нас же есть академия, там в том числе и государство вкладывается. Без профессии детского тренера ничего не получится изменить. Так что мы стараемся.

Что касается лимита на легионеров, то у меня еще есть минифутбольная команда. Мне не нравится, что там в сборной играют легионеры. У нас большая страна, а не находим своих. Можно же сделать лимит «10+15» или как-то еще ослабить. Посмотрите на пример Евгеньева: он один из игроков сборной, а в клубе он не попадает в старт, потому что есть два иностранца. Мы так и не нашли замену Игнашевичу и Березуцким. Один Джикия пока только. Как мы будем находить кандидатов, если они играть не будут. Те же Захарян с Тюкавиным — дети лимита. Завышенные зарплаты для российских игроков устраивают сами клубы. Зачем это делать? Здесь есть пример Макарова, который получал полтора миллиона, а сейчас ему насыпали восемь. А лимит должен быть хотя бы для сборной, — сказал Иванов «СЭ».

13 июля появилась информация о возможном реформировании лиг в отечественном футболе. Сообщалось, что розыгрыш РПЛ могут начать проводить по швейцарской системе: весной топ-6 турнирной таблицы играют два круга между собой, а команды с 7 по 16 место проводят один круг. В тот же день Российский футбольный союз выступил с заявлением, в котором представил четыре возможных варианта реформы футбольных лиг страны.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Словакия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 0
Франция 0
1-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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