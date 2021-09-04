Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поздравила сборную России Валерия Карпина с первой победой. В отборочном матче на ЧМ-2022 россияне обыграли сборную Кипра (2:0).

«Карпин очень грамотно поработал с составом. Он подстроился под соперника, знал все его слабые и сильные стороны. Думаю, его тактика сработала. Очень хорошо, что забили быстрый гол, Смолов отлично сыграл, совершил две голевые передачи. Мне кажется, что строительство сборной, которым занимается Карпин, правильное», — сказала Смородская «СЭ».

Ольга Смородская также ответила на вопрос, есть ли все-таки у сборной зависимости от Артема Дзюбы. Учитывая то, как играет новая национальная команда.

«Зависимость от Дзюбы была только в головах. На самом деле, ее, конечно, нет. Единственной зависимость было то, что все наши соперники без исключения легко читали игру сборной, она была очень однообразной. Что касается Баринова, то его сковывала карточка, полученная в предыдущем матче. Там пару раз даже фолили за него, чтобы ему не дали еще одну карточку. Всех поздравляю!» — добавила Смородская.

Это первая победа сборной России при новом главном тренере Валерии Карпине. Ранее команда сыграла вничью с Хорватией (0:0).