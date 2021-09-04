Болельщики «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в Твери. Видео
Болельщики «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в Твери, информирует Telegram-канал Baza. Пострадал, по официальным данным, лишь один человек, но, судя по кадрам видео, раненых было гораздо больше.
Всего в полицию были доставлены 11 человек — тех, кто не успел убежать после потасовки.
Как информирует Telegram-канал «КБ Телега», местные фанаты «Спартака» атаковали болельщиков «Зенита», приехавших на матч ФНЛ-2 между «Зенитом-2» и местным клубом «Тверь» (2:2).
Потасовка произошла на одном из центральных проспектов города. Один из болельщиков получил перелом позвоночника. Полиция начала расследовать дело.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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