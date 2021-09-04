Болельщики «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в Твери. Видео

Болельщики «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в Твери, информирует Telegram-канал Baza. Пострадал, по официальным данным, лишь один человек, но, судя по кадрам видео, раненых было гораздо больше.

Всего в полицию были доставлены 11 человек — тех, кто не успел убежать после потасовки.

Как информирует Telegram-канал «КБ Телега», местные фанаты «Спартака» атаковали болельщиков «Зенита», приехавших на матч ФНЛ-2 между «Зенитом-2» и местным клубом «Тверь» (2:2).

Потасовка произошла на одном из центральных проспектов города. Один из болельщиков получил перелом позвоночника. Полиция начала расследовать дело.