Григорий Иванов: «Никогда не говори никогда. Но с Дзюбой мы даже не вели переговоры»

Президент «Урала» оценил шанс на переход в команду нападающего Артема Дзюбы

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил шанс на то, что в команде может оказаться нападающий Артем Дзюба.

— Только в сентябре заканчивается трансферное окно. «Урал» планирует еще кого-то на вход?

— Я ж говорю, если Месси попадет или Оздоев. Роналду сейчас там не очень почему-то.

— А Дзюба?

— Я еще раз говорю: никогда не говори никогда. Но с Артемом мы даже не вели переговоры.

— Вы однажды сыграли в теннис, игрок перешел в «Зенит». Может, сейчас тоже сыграете.

— Дзюба, говорят, очень сильно играет, мне будет с ним тяжело.

— Вы 10 лет уже выигрываете первенство Урала.

— Ты чего? Нет.

— А в Эмиратах?

— Ну там такие партнеры были.

— Поддаются?

— Нет. Скорее, я был сильнее.