Карраскаль: «ЦСКА уважает меня, штаб дает все, что мне нужно»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль после завершения матча 1-го тура РПЛ против «Урала» (2:0) заявил, что не собирается покидать московский клуб.

— Здесь мне очень комфортно, клуб уважает меня, штаб дает все, что мне нужно. Очень спокойно здесь. Это моя мотивация остаться здесь. Хочу быть лучшим на поле и достигать самый лучший результат.

Эджуке великолепный игрок! Очень грустно, что он уехал, но у всех игроков есть новое испытание.

Самое важное — поддержка команды и тренера. Он многое делает на поле и тренировках. Главное — победа.

— Генич говорит, что ты новый Влашич.

— Я не знаю Влашича. Но если он так считает, то это хороший игрок.