Карраскаль: «Правда ли, что я подписал специальный документ и теперь не уеду из ЦСКА? Да, правда»

Карраскаль заявил, что не собирается покидать ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль сообщил, что подписал специальный документ и не собирается покидать команду.

— Правда, что ты подписал специальный документ и теперь не уедешь из ЦСКА?

— Да, это правда. Я очень счастлив здесь. Рад быть в ЦСКА. Я точно остаюсь.

— Считаешь ли ты Эджуке предателем?

— Грустно, что он уехал. Это хороший игрок.

Контракт Карраскаля с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.