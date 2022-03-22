Хачатурянц: «Есть случаи, при которых судья не должен назначаться на ту или иную команду»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о назначениях арбитров на матчи РПЛ.

— То есть вы считаете, что можно допускать такое, что на какие-то конкретные команды могут не назначать конкретных судей?

— Я считаю, что есть случаи, при которых судья не должен назначаться на ту или иную команду. Более того, могу сказать, что есть известнейший наш судья Сергей Карасев, который лично мне говорил: «Слушай, у меня не получается судить эту команду в этом городе. Ну, не получается. Не потому что я хороший или плохой. Не складывается». У судей бывает точно так же, как и у команд. Бывает так, что не получается, исторически так складывается, поэтому вот в таких обстоятельствах — уместно. Это не значит ни в коем случае, что клубы будут назначать себе судей или выбирать список, ни в коем случае! Это другая крайность. Но в конкретном случае это была ошибка.

— А кто будет определять эти случаи. Вы лично или кто-то другой?

— Поверьте, есть достаточно статистики, которая позволяет на сегодняшний момент не допускать таких ошибок и делать более взвешенное назначение.