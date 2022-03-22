Хачатурянц рассказал, что РПЛ рассматривает несколько предложений от китайских технических спонсоров

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, что лига рассматривает несколько предложений от китайских компаний, которые могут стать техническими спонсорами лиги.

—Поднимался вопрос о едином техническом спонсоре?

—Да, поднимался. Мы будем рассматривать разные варианты. Рассматривается несколько китайских предложений. Оттуда мы собираем все предложения, которые есть. Есть и российские. Возможно, будет единый спонсор. Так как все мячи производятся в Пакистане, будем смотреть, с кем мы стратегически выстроимся, чтобы обеспечить себя полностью.

— Та концепция, которую вы прорабатывали, когда планируете презентовать ее клубами?

— Когда все закончится.

— В ноябре вы говорили, что главные цели — это финансы и привлечение болельщиков. Какие сейчас цели?

— Финансовую часть никто не отменял. Мне необходимо довести эту историю до конца. Что касается болельщиков, история стала еще более актуальной. В принципе, думаю, что глобально ничего не изменилось.

— Такая ситуация произошла, некоторые чиновники и эксперты российского футбола говорят, что это очень хорошая ситуация, чтобы отчистить этот футбол и выйти лучше, чем были. Вы верите, что это возможно? Что в этой ситуации, возможно, есть и плюсы?

— Вы знаете, вот стакан наполовину пуст или полон. Полон. Мы будем искать выход, для этого нужно иметь холодную голову, для того, чтобы не предпринимать никаких преждевременных решений и спокойно делать то, что должны.

Сегодня, 22 марта Хачатурянц заявил, что клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников лиги с 16 до 18 с сезона-2022/23.

Решение об увеличении числа участников РПЛ должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.