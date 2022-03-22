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Сегодня, 16:00

Хачатурянц рассказал, что РПЛ рассматривает несколько предложений от китайских технических спонсоров

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, что лига рассматривает несколько предложений от китайских компаний, которые могут стать техническими спонсорами лиги.

—Поднимался вопрос о едином техническом спонсоре?

—Да, поднимался. Мы будем рассматривать разные варианты. Рассматривается несколько китайских предложений. Оттуда мы собираем все предложения, которые есть. Есть и российские. Возможно, будет единый спонсор. Так как все мячи производятся в Пакистане, будем смотреть, с кем мы стратегически выстроимся, чтобы обеспечить себя полностью.

— Та концепция, которую вы прорабатывали, когда планируете презентовать ее клубами?

— Когда все закончится.

— В ноябре вы говорили, что главные цели — это финансы и привлечение болельщиков. Какие сейчас цели?

— Финансовую часть никто не отменял. Мне необходимо довести эту историю до конца. Что касается болельщиков, история стала еще более актуальной. В принципе, думаю, что глобально ничего не изменилось.

Такая ситуация произошла, некоторые чиновники и эксперты российского футбола говорят, что это очень хорошая ситуация, чтобы отчистить этот футбол и выйти лучше, чем были. Вы верите, что это возможно? Что в этой ситуации, возможно, есть и плюсы?

— Вы знаете, вот стакан наполовину пуст или полон. Полон. Мы будем искать выход, для этого нужно иметь холодную голову, для того, чтобы не предпринимать никаких преждевременных решений и спокойно делать то, что должны.

Сегодня, 22 марта Хачатурянц заявил, что клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников лиги с 16 до 18 с сезона-2022/23.

Решение об увеличении числа участников РПЛ должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.

Футбол
РПЛ
Ашот Хачатурянц
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

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Динамо

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П
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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