Хачатурянц: «Клубы РПЛ хотят, чтобы команды, занявшие 2 последних места, остались в лиге»

Клубы РПЛ хотят отменить прямой вылет из лиги в этом сезоне

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что клубы хотят позволить остаться в лиге двум командам, которые займут два последних места в чемпионате по итогам сезона-2021/22.

— Что же решили и какое письмо было отправлено в РФС? Расширение до 18, никто не вылетает, 1-2 команды входят или играют в стыки? Что хотят клубы РПЛ?

— Клубы РПЛ хотят, чтобы, независимо от спортивного результата, команды, занявшие 2 последних места, остались в лиге, — сказал Хачатурянц.

Сегодня, 22 марта, Хачатурянц заявил, что клубы на общем собрании РПЛ проголосовали за увеличение числа участников лиги с 16 до 18 с сезона-2022/23.

Решение об увеличении числа участников РПЛ должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.