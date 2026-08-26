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«Возинья сказал: «У меня есть два предложения из России». Интервью Ленини о «Краснодаре», Месси и ЧМ-2026

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Кевин Ленини и Возинья.
Фото Getty Images
«СЭ» поговорил с одним из главных героев сборной Кабо-Верде.

Сборная Кабо-Верде стала главным открытием чемпионата мира. А Кевин Ленини — одна из ее ключевых фигур. Конечно, после легендарного вратаря Возиньи.

После возвращения в Россию корреспонденты «СЭ» поговорили с Ленини об эмоциях от чемпионата мира, игре против Месси и шансах «Краснодара».

Горжусь, что весь мир узнал о Кабо-Верде

— Кевин, какие воспоминания остались после чемпионата мира? Что тебя удивило или разочаровало?

— Мне кажется, на этом турнире не было чего-то такого, что мне не понравилось. Наоборот, все радовало: организация, отношение людей... Это точно превзошло наши ожидания. Мы просто не чувствовали нехватки чего-то. Все условия для хороших тренировок и восстановления были. Все, чтобы чувствовать себя хорошо и спокойно готовиться к играм.

— Атмосфера в США сильно отличалась от той, что ты ощущаешь в России?

— В Америке впечатлили стадионы. Это одни из лучших и самых современных арен в моей жизни. Но стадион «Краснодара», безусловно, тоже входит в число самых красивых, где доводилось играть.

Если говорить о США в целом, то у нас было не так много времени, чтобы погулять и насладиться всем, что может эта страна предложить. Постоянные тренировки, отдых, восстановление — такой график. Мы фокусировались на играх. Но когда проезжали на автобусе, успевал оценить красоту городов из окна. В принципе, это соответствовало тому, что люди говорят об Америке.

— Времени на прогулки совсем не было?

— Нет. Пару раз организовывались обеды, когда мы могли провести время с семьями, но не более.

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— Ты чувствуешь, что жизнь после чемпионата мира для тебя и других игроков сборной Кабо-Верде поменялась?

— Я бы не сказал, что что-то кардинально изменилось. Но я горжусь тем, что вся планета узнала о существовании Кабо-Верде! Рад, что у нас была возможность поехать на этот турнир и показать свой уровень. У нас получилось возвысить страну, чтобы о ней узнали люди. Это делает меня по-настоящему счастливым.

— Когда ехал на ЧМ, о каком результате думал?

— По пути на каждую игру мы не испытывали никакого страха или давления. На лицах партнеров по команде всегда была улыбка и огромнейшее желание показать свой уровень. Мы верили, что могли выиграть любой матч. И старались это сделать. Что-то получалось, что-то — нет. Но это футбол. Наши желания не всегда совпадают с реальностью. Тем не менее из США мы уехали с высоко поднятой головой.

— Ты не мог не замечать, что многие критикуют новый формат турнира, упоминая в том числе вашу команду с намеком на то, что в предыдущие годы вы бы не пробились на чемпионат мира. Как на это реагировал?

— Конечно, я все это слышал. В интернете было много подобного... Но весь этот негатив нас только мотивировал и придавал сил. Мы насладились и чемпионатом мира, и своей игрой. Это дало нам возможность продемонстрировать всей планете, что на Африканском континенте есть качественные команды, что игроки из Африки могут и должны играть на таких турнирах, потому что заслуживают. А критика есть везде. Как и негатив. Мы уже привыкли к такому.

Возинья.
Фото Getty Images

История Возиньи показала, что никогда не поздно мечтать

— Что чувствует игрок, который забил на чемпионате мира?

— Целый спектр эмоций: радость, гордость, воплощенные в реальность мечты. Если говорить обо мне, то я вспомнил, где начинал и куда в итоге пришел. Я даже не представлял, что такое произойдет в жизни. Это большая радость и гордость.

— Играя против Месси, ты понял, почему он настолько крутой?

— Месси — один из моих кумиров. Он нравился мне с детства. Играть с ним на одном поле — что-то неописуемое и необъяснимое. Это еще одна мечта, которая сбылась. Здесь даже много говорить не надо. Я не могу передать его уровень и то, что он делает на поле... Для меня он просто находится в отдельной вселенной.

— Главным открытием турнира стал ваш голкипер Возинья. Можешь нам рассказать, кем он был до чемпионата мира? Ходит очень много легенд вплоть до того, что он работал электриком.

— Как он сам рассказывал, еще до того, как стать профессиональным игроком, он работал на стройках, был электриком и старался делать все для своей семьи. В Кабо-Верде вообще все должны бороться каждый день, чтобы заработать деньги для семьи... Это маленькая страна, где не так много возможностей и условий. От человека требуется постоянная борьба, проливать пот и кровь. Поэтому та известность, которую он получил, более чем заслуженная. Он — легенда!

После всего, через что Возинья прошел в жизни и что сделал для нашей сборной, футбол наградил его. Наверное, после этого чемпионата мира он наконец-то наслаждается жизнью.

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— Возинья был обычным вратарем Кабо-Верде, а стал мировой знаменитостью. Он сильно изменился?

— Нет, остался самим собой. Для меня и всех нас он все тот же человек. Жизнь просто показала ему и нам очень важную вещь: никогда не поздно мечтать. В любой момент может произойти что-то невероятное. Но Возинья все так же скромен.

— Ты не предлагал ему перебраться в Россию?

— Я сам — нет. Но перед тем как уехать в Чили, он сказал мне: «Знаешь, два российских клуба во мне заинтересованы». Я ему рассказал о положительных сторонах жизни в России, о чемпионате и условиях, которые здесь есть. Но, в конце концов, он выбрал свой путь...

— Знаешь, о каких клубах речь?

— Они точно из РПЛ. Кажется, одна команда только поднялась в лигу (один из руководителей «Родины» Алексей Зинин подтвердил «СЭ», что клуб интересовался Возиньей и вел с ним переговоры, но стороны не смогли договориться о сроках контракта и финансовых условиях. — Прим. «СЭ»).

— Он сейчас кажется самым популярным человеком страны. Как думаешь, у него есть шансы стать вашим президентом в будущем?

— Ха-ха! Тяжело сказать. Да, сейчас он и правда самый известный человек в Кабо-Верде, но ответить, смог бы он стать президентом, сложно.

Фото Getty Images

Судья ошибался только в пользу Аргентины

— Мы заметили, что судейство на чемпионате мира и в РПЛ сильно отличается. Притом что Милорад Мажич, который руководит арбитрами в России, проводил консультации и для рефери, которые работали на ЧМ. А какой стиль судейства ближе тебе?

— Знаете, единственное, что было очень заметно, так это то, что в матче против Аргентины судья совершал ошибки против нас. А в нашу пользу не ошибался. Это бросилось мне в глаза. Если сравнивать работу арбитров в России и на чемпионате мира, то ошибаются и там и там...

— Разве на чемпионате мира не давали больше бороться?

— Как мне кажется, нет. Думаю, что в России больше физических контактов. И арбитры позволяют больше, если судить по прошлому сезону.

— Ты сказал про матч с Аргентиной — веришь в теорию, что их тащили в финал?

— Не знаю. Когда играли с Аргентиной, в нашу сторону было совершено много ошибок. Не один, не два и даже не три раза. Верю ли я, что Аргентине пытались помочь? Мне тяжело сказать. Но весь мир видел: фиксировались фолы, которые не являлись нарушениями для них, но считались нарушениями для нас.

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Завоевать два титула было бы идеально

— После чемпионата мира у тебя были предложения от каких-либо клубов?

— Интерес был. Я думал об этих вариантах, но принял решение продлить контракт с «Краснодаром». Хочу продолжать работать на благо нашего клуба.

— А откуда были команды, которые тобой интересовались?

— Из Европы и Латинской Америки.

— Как тебя вообще встретили в «Краснодаре» после чемпионата мира?

— Очень тепло. Все были искренне рады нашим успехам. Пользуясь случаем, я благодарю за эту теплоту, проявленную в России.

— Сергей Галицкий тоже поздравил?

— Да. Когда приехал, мы поговорили, и он поздравил меня с прекрасным выступлением на турнире.

Эдуард Сперцян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Вы сейчас лишились одного из лидеров — клуб покинул Эдуард Сперцян. Без него придется тяжело?

— Я бы не сказал, что будет очень тяжело, но, конечно, это ощутимая потеря. Эдо — игрок высокого уровня, который делает разницу. Он это показывал на протяжении всех прошлых лет: забивал, отдавал голевые передачи. При этом я рад, что он продолжает карьеру в хорошем клубе. Для него это важный проект. А нам надо работать и продолжать собственный путь.

— Кривцов способен заменить Сперцяна?

— Думаю, у него есть все качества для этого. После того как начался чемпионат, все увидели его уровень и то, что он может забивать и быть крутым ассистентом (интервью было записано до травмы, полученной Кривцовым в матче Кубка России против «Динамо». — Прим. «СЭ»).

— Ты видишь еще одного конкурента в лице «Спартака» в борьбе за чемпионство?

— Не люблю говорить о других командах. Лучше фокусироваться на себе — это важнее.

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— Согласны, но разве ты не чувствуешь, что «Спартак» стал реальной угрозой?

— В нашем чемпионате много сильных команд. «Спартак» в их числе наряду с «Зенитом» и ЦСКА. У всех них есть футболисты, которые в любой момент могут решить исход матча. Но самое важное для нас — побеждать в каждом туре и двигаться вперед.

— Ты упомянул ЦСКА. Понимаешь, почему чуть ли не каждая игра с этой командой превращается в битву с уймой скандалов?

— Не знаю. Наверное, потому что мы два хороших клуба. Все действуют агрессивно на поле. Поэтому и образуется такая напряженная обстановка. Но сказать, что у нас есть прямо ненависть, точно перебор.

— В этом сезоне «Краснодар» снова будет бороться за оба трофея?

— Конечно. Завоевать два титула было бы идеально. Но наша цель, как я уже сказал, — идти от игры к игре и побеждать. А подводить итоги будем в конце сезона.

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Лионель Месси
Никита Кривцов
Эдуард Сперцян
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу
ФК Краснодар
Возинья
Кевин Ленини
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«Спартак» выключил Соболева и вскрыл ключевую проблему Семака. Что показала эта победа над «Зенитом»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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