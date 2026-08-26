«Возинья сказал: «У меня есть два предложения из России». Интервью Ленини о «Краснодаре», Месси и ЧМ-2026
Сборная Кабо-Верде стала главным открытием чемпионата мира. А Кевин Ленини — одна из ее ключевых фигур. Конечно, после легендарного вратаря Возиньи.
После возвращения в Россию корреспонденты «СЭ» поговорили с Ленини об эмоциях от чемпионата мира, игре против Месси и шансах «Краснодара».
Горжусь, что весь мир узнал о Кабо-Верде
— Кевин, какие воспоминания остались после чемпионата мира? Что тебя удивило или разочаровало?
— Мне кажется, на этом турнире не было чего-то такого, что мне не понравилось. Наоборот, все радовало: организация, отношение людей... Это точно превзошло наши ожидания. Мы просто не чувствовали нехватки чего-то. Все условия для хороших тренировок и восстановления были. Все, чтобы чувствовать себя хорошо и спокойно готовиться к играм.
— Атмосфера в США сильно отличалась от той, что ты ощущаешь в России?
— В Америке впечатлили стадионы. Это одни из лучших и самых современных арен в моей жизни. Но стадион «Краснодара», безусловно, тоже входит в число самых красивых, где доводилось играть.
Если говорить о США в целом, то у нас было не так много времени, чтобы погулять и насладиться всем, что может эта страна предложить. Постоянные тренировки, отдых, восстановление — такой график. Мы фокусировались на играх. Но когда проезжали на автобусе, успевал оценить красоту городов из окна. В принципе, это соответствовало тому, что люди говорят об Америке.
— Времени на прогулки совсем не было?
— Нет. Пару раз организовывались обеды, когда мы могли провести время с семьями, но не более.
— Ты чувствуешь, что жизнь после чемпионата мира для тебя и других игроков сборной Кабо-Верде поменялась?
— Я бы не сказал, что что-то кардинально изменилось. Но я горжусь тем, что вся планета узнала о существовании Кабо-Верде! Рад, что у нас была возможность поехать на этот турнир и показать свой уровень. У нас получилось возвысить страну, чтобы о ней узнали люди. Это делает меня по-настоящему счастливым.
— Когда ехал на ЧМ, о каком результате думал?
— По пути на каждую игру мы не испытывали никакого страха или давления. На лицах партнеров по команде всегда была улыбка и огромнейшее желание показать свой уровень. Мы верили, что могли выиграть любой матч. И старались это сделать. Что-то получалось, что-то — нет. Но это футбол. Наши желания не всегда совпадают с реальностью. Тем не менее из США мы уехали с высоко поднятой головой.
— Ты не мог не замечать, что многие критикуют новый формат турнира, упоминая в том числе вашу команду с намеком на то, что в предыдущие годы вы бы не пробились на чемпионат мира. Как на это реагировал?
— Конечно, я все это слышал. В интернете было много подобного... Но весь этот негатив нас только мотивировал и придавал сил. Мы насладились и чемпионатом мира, и своей игрой. Это дало нам возможность продемонстрировать всей планете, что на Африканском континенте есть качественные команды, что игроки из Африки могут и должны играть на таких турнирах, потому что заслуживают. А критика есть везде. Как и негатив. Мы уже привыкли к такому.
История Возиньи показала, что никогда не поздно мечтать
— Что чувствует игрок, который забил на чемпионате мира?
— Целый спектр эмоций: радость, гордость, воплощенные в реальность мечты. Если говорить обо мне, то я вспомнил, где начинал и куда в итоге пришел. Я даже не представлял, что такое произойдет в жизни. Это большая радость и гордость.
— Играя против Месси, ты понял, почему он настолько крутой?
— Месси — один из моих кумиров. Он нравился мне с детства. Играть с ним на одном поле — что-то неописуемое и необъяснимое. Это еще одна мечта, которая сбылась. Здесь даже много говорить не надо. Я не могу передать его уровень и то, что он делает на поле... Для меня он просто находится в отдельной вселенной.
— Главным открытием турнира стал ваш голкипер Возинья. Можешь нам рассказать, кем он был до чемпионата мира? Ходит очень много легенд вплоть до того, что он работал электриком.
— Как он сам рассказывал, еще до того, как стать профессиональным игроком, он работал на стройках, был электриком и старался делать все для своей семьи. В Кабо-Верде вообще все должны бороться каждый день, чтобы заработать деньги для семьи... Это маленькая страна, где не так много возможностей и условий. От человека требуется постоянная борьба, проливать пот и кровь. Поэтому та известность, которую он получил, более чем заслуженная. Он — легенда!
После всего, через что Возинья прошел в жизни и что сделал для нашей сборной, футбол наградил его. Наверное, после этого чемпионата мира он наконец-то наслаждается жизнью.
— Возинья был обычным вратарем Кабо-Верде, а стал мировой знаменитостью. Он сильно изменился?
— Нет, остался самим собой. Для меня и всех нас он все тот же человек. Жизнь просто показала ему и нам очень важную вещь: никогда не поздно мечтать. В любой момент может произойти что-то невероятное. Но Возинья все так же скромен.
— Ты не предлагал ему перебраться в Россию?
— Я сам — нет. Но перед тем как уехать в Чили, он сказал мне: «Знаешь, два российских клуба во мне заинтересованы». Я ему рассказал о положительных сторонах жизни в России, о чемпионате и условиях, которые здесь есть. Но, в конце концов, он выбрал свой путь...
— Знаешь, о каких клубах речь?
— Они точно из РПЛ. Кажется, одна команда только поднялась в лигу (один из руководителей «Родины» Алексей Зинин подтвердил «СЭ», что клуб интересовался Возиньей и вел с ним переговоры, но стороны не смогли договориться о сроках контракта и финансовых условиях. — Прим. «СЭ»).
— Он сейчас кажется самым популярным человеком страны. Как думаешь, у него есть шансы стать вашим президентом в будущем?
— Ха-ха! Тяжело сказать. Да, сейчас он и правда самый известный человек в Кабо-Верде, но ответить, смог бы он стать президентом, сложно.
Судья ошибался только в пользу Аргентины
— Мы заметили, что судейство на чемпионате мира и в РПЛ сильно отличается. Притом что Милорад Мажич, который руководит арбитрами в России, проводил консультации и для рефери, которые работали на ЧМ. А какой стиль судейства ближе тебе?
— Знаете, единственное, что было очень заметно, так это то, что в матче против Аргентины судья совершал ошибки против нас. А в нашу пользу не ошибался. Это бросилось мне в глаза. Если сравнивать работу арбитров в России и на чемпионате мира, то ошибаются и там и там...
— Разве на чемпионате мира не давали больше бороться?
— Как мне кажется, нет. Думаю, что в России больше физических контактов. И арбитры позволяют больше, если судить по прошлому сезону.
— Ты сказал про матч с Аргентиной — веришь в теорию, что их тащили в финал?
— Не знаю. Когда играли с Аргентиной, в нашу сторону было совершено много ошибок. Не один, не два и даже не три раза. Верю ли я, что Аргентине пытались помочь? Мне тяжело сказать. Но весь мир видел: фиксировались фолы, которые не являлись нарушениями для них, но считались нарушениями для нас.
Завоевать два титула было бы идеально
— После чемпионата мира у тебя были предложения от каких-либо клубов?
— Интерес был. Я думал об этих вариантах, но принял решение продлить контракт с «Краснодаром». Хочу продолжать работать на благо нашего клуба.
— А откуда были команды, которые тобой интересовались?
— Из Европы и Латинской Америки.
— Как тебя вообще встретили в «Краснодаре» после чемпионата мира?
— Очень тепло. Все были искренне рады нашим успехам. Пользуясь случаем, я благодарю за эту теплоту, проявленную в России.
— Сергей Галицкий тоже поздравил?
— Да. Когда приехал, мы поговорили, и он поздравил меня с прекрасным выступлением на турнире.
— Вы сейчас лишились одного из лидеров — клуб покинул Эдуард Сперцян. Без него придется тяжело?
— Я бы не сказал, что будет очень тяжело, но, конечно, это ощутимая потеря. Эдо — игрок высокого уровня, который делает разницу. Он это показывал на протяжении всех прошлых лет: забивал, отдавал голевые передачи. При этом я рад, что он продолжает карьеру в хорошем клубе. Для него это важный проект. А нам надо работать и продолжать собственный путь.
— Кривцов способен заменить Сперцяна?
— Думаю, у него есть все качества для этого. После того как начался чемпионат, все увидели его уровень и то, что он может забивать и быть крутым ассистентом (интервью было записано до травмы, полученной Кривцовым в матче Кубка России против «Динамо». — Прим. «СЭ»).
— Ты видишь еще одного конкурента в лице «Спартака» в борьбе за чемпионство?
— Не люблю говорить о других командах. Лучше фокусироваться на себе — это важнее.
— Согласны, но разве ты не чувствуешь, что «Спартак» стал реальной угрозой?
— В нашем чемпионате много сильных команд. «Спартак» в их числе наряду с «Зенитом» и ЦСКА. У всех них есть футболисты, которые в любой момент могут решить исход матча. Но самое важное для нас — побеждать в каждом туре и двигаться вперед.
— Ты упомянул ЦСКА. Понимаешь, почему чуть ли не каждая игра с этой командой превращается в битву с уймой скандалов?
— Не знаю. Наверное, потому что мы два хороших клуба. Все действуют агрессивно на поле. Поэтому и образуется такая напряженная обстановка. Но сказать, что у нас есть прямо ненависть, точно перебор.
— В этом сезоне «Краснодар» снова будет бороться за оба трофея?
— Конечно. Завоевать два титула было бы идеально. Но наша цель, как я уже сказал, — идти от игры к игре и побеждать. А подводить итоги будем в конце сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0