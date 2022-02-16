Ашот Хачатурянц: «Даю вам слово. Я первый, кто будет получать карту болельщика»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал введение Fan ID в чемпионате России.

— Даю вам слово. Я первый, кто будет получать карту болельщика. На сегодняшний день у меня нет нарушений, которые бы помешали мне ее получить.

Ряд футболистов не смогут получить карту? Не доводите до абсурда. Люди занимаются разработкой системы. Они не настолько глупы, чтобы загнать всех в такую ситуацию.

Какая мотивация у введения карты болельщика? Первое, это безопасность. У нас о безопасности до взрыва в метро никто не говорил. Мы все думали, что живем безопасно. Но этот случай заставил пересмотреть позицию на безопасность в городе. Наверное, использование этой карты поможет спокойнее приходить и покидать стадионы. Преимущества карты болельщика будут видны. Я уверен, что станет меньше силовых структур на матчах, — сказал Хачатурянц.

Закон о введении Fan ID вступит в силу 1 июня. Ранее о бойкоте матчей из-за принятия закона объявили фанатские объединения многих клубов. Позднее РПЛ пригласила представителей клубов лиги обсудить вопросы, связанные с введением Fan ID.