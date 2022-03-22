Хачатурянц рассказал, при каких обстоятельствах клубы РПЛ могут не доиграть сезон

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, рассказал, при каких обстоятельствах клубы РПЛ могут не доиграть сезон.

— Все понимают почему нет никаких решений и хочется понять почему так.

— Я говорю, что если бы сейчас принималось бы решение, то ряд клубов в средней части таблицы. Вы видите, как ряд из этих клубов сыплется просто, исходя из изменившийся ситуации. Более того они знают точно уже сейчас какое количество футболистов не вернется после перерыва на игры сборной. Соотвественно, они видят, что они могут просто не доиграть, и это даже не вопрос привлечения молодежи, а просто там травмы, мы видим «Рубин», который получил 3 красных карточки за 2 игры. Там ряд других еще обстоятельств могут просто привести к тому, что клубы могут не доиграть, исходя из финансовой ситуации, то есть нарушение на сегодняшний момент спортивного принципа совершенно очевидно, но при этом не должны ущемляться права клубов, которые борются за выход в РПЛ. Ну просто не должны. В любом случае клубы, которые займут первые 2 позиции, заслужили то, чтобы играть в РПЛ . И это тот компромисс, который в чрезвычайно форс-мажорных обстоятельствах может быть поддержан.