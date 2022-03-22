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Хачатурянц рассказал, при каких обстоятельствах клубы РПЛ могут не доиграть сезон

Президент РПЛ Хачатурянц рассказал, при каких обстоятельствах клубы премьер-лиги могут не доиграть сезон
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, рассказал, при каких обстоятельствах клубы РПЛ могут не доиграть сезон.

— Все понимают почему нет никаких решений и хочется понять почему так.

— Я говорю, что если бы сейчас принималось бы решение, то ряд клубов в средней части таблицы. Вы видите, как ряд из этих клубов сыплется просто, исходя из изменившийся ситуации. Более того они знают точно уже сейчас какое количество футболистов не вернется после перерыва на игры сборной. Соотвественно, они видят, что они могут просто не доиграть, и это даже не вопрос привлечения молодежи, а просто там травмы, мы видим «Рубин», который получил 3 красных карточки за 2 игры. Там ряд других еще обстоятельств могут просто привести к тому, что клубы могут не доиграть, исходя из финансовой ситуации, то есть нарушение на сегодняшний момент спортивного принципа совершенно очевидно, но при этом не должны ущемляться права клубов, которые борются за выход в РПЛ. Ну просто не должны. В любом случае клубы, которые займут первые 2 позиции, заслужили то, чтобы играть в РПЛ . И это тот компромисс, который в чрезвычайно форс-мажорных обстоятельствах может быть поддержан.

РПЛ
РФС
Ашот Хачатурянц
0
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Хачатурянц: «Клубы РПЛ хотят, чтобы команды, занявшие 2 последних места, остались в лиге»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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