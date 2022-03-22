Хасимото может покинуть «Ростов» в ближайшее время

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото может покинуть команду в ближайшее время, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, игрок может воспользоваться разрешением о приостановке контракта до конца сезона-2021/22.

В сезоне-2021/22 Хасимото забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах за «Ростов».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона. Футболисты и тренеры могут воспользоваться этим правом до 7 апреля включительно.