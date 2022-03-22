Хачатурянц о возможном снятии команд с чемпионата: «Надеюсь, моего авторитета хватит, чтобы не допустить этого»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о возможном снятии команд с чемпионата.

— Что будет, если один из акционеров команды скажет, что мы снимаемся с чемпионата. Что будет дальше?

— Я 10 раз буду уговаривать, чтобы этого не случилось

— Но давайте представим, что произошла такая ситуация.

— Я надеюсь, что моего авторитета хватит на то, чтобы не допустить этого. Поверьте, я эти разговоры беру. И не один раз.

По словам президента РПЛ, в данный момент рассматривается очень много вариантов развития ситуации.

«Рассматривается очень много вариантов. Со следующего года мы не знаем, что будет с логистической составляющей. Сегодня уже были жалобы футболистов «Ростова» на ватные ноги, которые один раз 6 часов провели в автобусе, а после этого сутки добирались в поезде. Один из легионеров, который до этого не выражал желание уйти, выразил желание покинуть клуб, потому что его такая ситуация не устраивает. Мы сейчас решаем задачи другого плана», — сказал он.