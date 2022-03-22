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«Непозволительно переходить на личности». Хачатурянц о высказываниях Слуцкого

Хачатурянц поделился мнением о высказываниях Слуцкого в адрес Мешкова
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
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Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц поделился мнением о высказываниях главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова.

«Считаю непозволительным переходить на личности. Я всегда за конструктивную критику. Есть ЭСК, и я не помню ни разу, чтобы после судейской комиссии кто-то продолжал высказывать недовольство. Этот институт обязательно должен быть возобновлен.

Эмоции безусловно нужны в футболе. Считаю, что такая публичная критика неприемлема. Конструктивная — да. К сожалению, это не всегда происходит", — сказал Хачатурянц.

Мешков обслуживал матч между «Рубином» и «Ростовом» в 21-м туре РПЛ, который казанская команда проиграла со счетом 1:2.

После матча Слуцкий раскритиковал работу арбитра. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

Футбол
РПЛ
Ашот Хачатурянц
Виталий Мешков
Леонид Слуцкий
0
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