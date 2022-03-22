Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о расширении лиги и возможном возвращении на систему «весна-осень».

«Мы должны быть уверены в том, что у клубов ФНЛ, занявших 1-2 место, должны быть шансы либо играть в стыковых матчах, либо играть в РПЛ. Мы должны смотреть, как закончится чемпионат. Сколько клубов доиграет и сколько будет играть в следующем сезоне — это вопрос. Он никаким образом к цифрам не привязан — 16 клубов, 18 клубов. Этого нет.

Вопрос возвращения пива на стадионы сейчас точно не в первой десятке в думе. Мы хотим вернуть пиво на стадионы, я считаю это правильным. Мировой опыт показывает, что это не является каким-то стоп-фактором в вопросах безопасности. Пиво должно вернуться, но это не решение первой недели. Мы работаем над этим.

Мы обсуждали систему «весна-осень». Когда предлагалась нынешняя схема, описывали ее плюсы — трансферные окна, сроки окончания игр. Предложил проанализировать клубам, что из тех плюсов сработало, а что нет. Исходя из этого будем решать, насколько целесообразно переходить на другую схему.

Думаю, вопрос по схеме проведения чемпионата решится ближе к маю. Возможен ли полуторагодичный чемпионат? У нас пока другие приоритеты. Этим вопросы мы озадачены, будем думать. Но нужно все взвесить, чтобы через год не возвращаться на существующую схему», — рассказал Хачатурянц.

Сегодня, 22 марта, Хачатурянц заявил, что клубы на общем собрании РПЛ проголосовали за увеличение числа участников лиги с 16 до 18 с сезона-2022/23.

Решение об увеличении числа участников РПЛ должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.