Тарпищев считает состав «Спартака» лучшим в РПЛ: «Может обыграть любого»

Президент ФТР и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении красно-белых после рестарта РПЛ.

«Я думаю, что с этим составом, при неприкосновенной дисциплине на поле «Спартак» может обыграть любого. Потенциал у этой команды есть. Но к латиноамериканцам есть вопросы по поводу дисциплины, потому что присутствуют определенные чудачества. Это вопрос дисциплины и порядка в голове. Повторюсь, с таким составом «Спартак» может обыгрывать любого. Он не уступает никому в РПЛ», — сказал Тарпищев «СЭ».

«Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице РПЛ.

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