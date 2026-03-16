В перерыве матча «Балтика» — ЦСКА прошел мини-турнир по боксу

В перерыве матча 21-го тура РПЛ «Балтика» — ЦСКА (1:0) состоялся турнир по боксу среди болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Балтики». Активность прошла в рамках боксерского чемпионата «Ударная десятка» госкорпорации Ростех, генерального партнера калининградского футбольного клуба.

В ходе 15-минутной паузы в игре к боксерской груше вышли фанаты «Балтики» и ЦСКА. Каждый из трех человек в команде поочередно нанес по два удара, а лучший результат записали в командный зачет. Балтийцы в сумме на троих выбили больше тонны и уверенно победили. Подарки и медали участникам мини-соревнования вручил помощник генерального директора, куратор спортивного направления в госкорпорации Ростех, председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников.

Также перед началом встречи все болельщики могли попробовать силу удара в зонах активностей. Обладатели лучших трех результатов также получили памятные призы.